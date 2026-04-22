У Криму окупанти масово забирають будинки у людей, під загрозою майже сотня родин, - ЦНС

Як стало відомо, у селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 родин.

За даними ЦНС, люди діяли за схемою, яку раніше запровадила сама окупаційна влада: оренда земельної ділянки, будівництво житла, а згодом - викуп за спрощеною процедурою відповідно до указів окупаційного керівництва.

Однак тепер окупаційна прокуратура заявляє, що виділення землі нібито відбувалося "з порушеннями".

Чиновник, який ці ділянки роздавав, відбувся штрафом, а справи власників масово переглядають у судах.

"Фактично окупанти скасовують власні ж рішення, залишаючи людей без житла і без компенсації", - йдеться у повідомленні.