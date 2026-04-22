В Крыму оккупанты массово забирают дома у людей, под угрозой почти сотня семей, - ЦНС

Российские власти начали изымать землю и жилье у жителей Крыма, даже если они оформили имущество в соответствии с требованиями оккупационной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
Как стало известно, в поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома не менее 80 семей.
По данным ЦНС, люди действовали по схеме, которую ранее ввела сама оккупационная власть: аренда земельного участка, строительство жилья, а затем - выкуп по упрощенной процедуре в соответствии с указами оккупационного руководства.
Однако теперь оккупационная прокуратура заявляет, что выделение земли якобы происходило "с нарушениями".
Чиновник, который эти участки раздавал, отделался штрафом, а дела владельцев массово пересматривают в судах.
"Фактически оккупанты отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2014 года Россия начала операцию по захвату Крымского полуострова, используя своих так называемых "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).
Под силовым давлением оккупационных войск и вопреки украинскому праву захватчики провели нелегитимный "референдум" с заранее определенными результатами.
Уже 18 марта 2014 года Кремль официально объявил об аннексии Крыма и включении его в состав РФ.
