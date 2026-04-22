Война в Украине

В Крыму оккупанты массово забирают дома у людей, под угрозой почти сотня семей, - ЦНС

14:18 22.04.2026 Ср
2 мин
Захватчики отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации
Ирина Глухова

Российские власти начали изымать землю и жилье у жителей Крыма, даже если они оформили имущество в соответствии с требованиями оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Как стало известно, в поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома не менее 80 семей.

По данным ЦНС, люди действовали по схеме, которую ранее ввела сама оккупационная власть: аренда земельного участка, строительство жилья, а затем - выкуп по упрощенной процедуре в соответствии с указами оккупационного руководства.

Однако теперь оккупационная прокуратура заявляет, что выделение земли якобы происходило "с нарушениями".

Чиновник, который эти участки раздавал, отделался штрафом, а дела владельцев массово пересматривают в судах.

"Фактически оккупанты отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации", - говорится в сообщении.

Оккупация Крыма

Напомним, в феврале 2014 года Россия начала операцию по захвату Крымского полуострова, используя своих так называемых "зеленых человечков" (военных без опознавательных знаков).

Под силовым давлением оккупационных войск и вопреки украинскому праву захватчики провели нелегитимный "референдум" с заранее определенными результатами.

Уже 18 марта 2014 года Кремль официально объявил об аннексии Крыма и включении его в состав РФ.

Также сообщалось, что оккупационные "власти" Крыма объявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика в рамках очередной волны конфискаций на полуострове.

А в Центре противодействия дезинформации раскрыли циничную схему вербовки крымчан в армию РФ.

