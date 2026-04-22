В Крыму оккупанты массово забирают дома у людей, под угрозой почти сотня семей, - ЦНС

Как стало известно, в поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома не менее 80 семей.

По данным ЦНС, люди действовали по схеме, которую ранее ввела сама оккупационная власть: аренда земельного участка, строительство жилья, а затем - выкуп по упрощенной процедуре в соответствии с указами оккупационного руководства.

Однако теперь оккупационная прокуратура заявляет, что выделение земли якобы происходило "с нарушениями".

Чиновник, который эти участки раздавал, отделался штрафом, а дела владельцев массово пересматривают в судах.

"Фактически оккупанты отменяют собственные же решения, оставляя людей без жилья и без компенсации", - говорится в сообщении.