"Служба вдома" лише на папері: розкрито цинічну схему вербування кримчан до армії РФ

Росія обманом залучає мешканців Криму до своєї армії, обіцяючи "службу вдома". На практиці ж кримчан відправляють за межі півострова для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Окупаційні структури використовують маніпулятивні методи вербування, обіцяючи місцевим жителям "службу вдома". Зокрема, людям пропонують посади в підрозділах безпілотних систем, дислокованих у Криму.

Такий підхід створює ілюзію безпеки, проте обіцянки не виконуються. Одразу після мобілізації або підписання контракту людей відправляють за межі Криму для участі в бойових діях проти України.

Росія вдається до свідомого введення в оману, щоб поповнити лави окупаційних військ на тлі величезних втрат. Експерти наголошують, що мобілізація населення захоплених територій є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Фактично окупанти розглядають жителів Криму виключно як ресурс. Будь-які пропагандистські заяви про "захист" та "турботу" не відповідають реальності, де кримчан обманом залучають до війни.

