Плато Ай-Петрі в Ялті перетворюється на приватний квартал окупаційних чиновників, - ЦНС
У Ялті землі плато Ай-Петрі, спочатку призначені для розвитку гірськолижного спорту, масово перетворюються на приватну забудову. Попри суспільний резонанс і постанови про знесення, приватні об'єкти залишаються на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.
Перетворення спортивних земель на приватні будинки
На плато Ай-Петрі з'являються дво-, три- і чотириповерхові будинки, більша частина яких належить чинним і колишнім чиновникам окупаційної адміністрації, а також їхнім родичам і діловим партнерам.
Первісне спортивне призначення гірських ділянок використовували як прикриття для забудови з подальшою легалізацією заднім числом, зазначають експерти.
Обіцянки та реальність знесення
Після суспільного резонансу окупаційна влада оголосила про "порушення" і виписала постанови на знесення з п'ятиденним терміном. Однак з моменту публікації минуло понад 100 днів, і жоден об'єкт так і не було демонтовано.
За даними ЦНС, це не випадковість, а свідоме блокування виконання рішень з метою зміни цільового призначення ділянок і узаконення будівель.
Схема освоєння землі
Експерти наголошують, що перевірки "влади" і відповідальних "органів влади" використовуються лише як ширма, а реальна мета - зберегти забудову і легалізувати її.
Окупаційна адміністрація Ялти виступає бенефіціаром схеми й не планує повертати землю суспільству, перекривши доступ громадянам до заповідних територій Кримських гір.
Такий підхід перетворює земельні ресурси на інструмент особистої вигоди, підриваючи довіру до влади та перешкоджаючи розвитку спорту.
Нагадуємо, що окупаційна "влада" Криму оголосила про "націоналізацію" майна чемпіона світу з боксу Олександра Усика в рамках чергової хвилі конфіскацій на півострові. За словами так званого "голови Держради Криму" Володимира Константинова, під рішення окупаційної адміністрації потрапило майно 84 фізичних і юридичних осіб.
Зазначимо, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що долю тимчасово окупованого Криму мають право визначати виключно Україна та корінний кримськотатарський народ.