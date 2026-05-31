Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Криму буде бензин по талонах і з обмеженням по літрах

00:18 31.05.2026 Нд
2 хв
Гауляйтер Аксьонов підтвердив, що 92-й будуть видавати не більше 20 літрів на машину
aimg Пилип Бойко
Фото: автозаправка в РФ (Getty Images)

Вже з завтрашнього дня на території тимчасово окупованого Криму бензин марок 92 та 95 продаватиметься зі значними обмеженнями. Пріоритетом є продаж для підприємств, а мешканцям доведеться брати не більше 20 літрів 92-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Криму Аксьонова.

Колаборант написав у себе в Telegram, що з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами. На деяких заправках бензин цієї марки відпускатиметься виключно за талонами.

А ось тим, чиє авто споживає 92-й бензин, доведеться частіше відвідувати заправки, адже його продаватимуть не більше 20 літрів за один раз. Причому в каністру наливати бензин, щоб забрати із собою, забороняється.

Гауляйтер Аксьонов поінформував, що ситуація може нормалізуватися протягом наступних 30 днів.

Чому в ТО Криму тепер проблеми з бензином

Все через посилені удари ЗСУ по коридору Крим - Донецьк, який є великим логістичним шляхом. Через в окупантів для переправлення бензину поки що залишися так званий Кримський міст, що значно впливає на обсяги.

А ще ЗСУ успішно б'ють по НПЗ загарбників РФ. 28 травня українські сили уразили Туапсинський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, яке виробляє пальне для російської армії.

В цілому, паливна криза в Росії має системний характер і поглиблюється під ударами українських дронів.

