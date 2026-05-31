В Криму буде бензин по талонах і з обмеженням по літрах

Колаборант написав у себе в Telegram, що з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами. На деяких заправках бензин цієї марки відпускатиметься виключно за талонами.

А ось тим, чиє авто споживає 92-й бензин, доведеться частіше відвідувати заправки, адже його продаватимуть не більше 20 літрів за один раз. Причому в каністру наливати бензин, щоб забрати із собою, забороняється.

Гауляйтер Аксьонов поінформував, що ситуація може нормалізуватися протягом наступних 30 днів.