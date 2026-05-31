В Крыму будет бензин по талонам и с ограничением по литрам

Колаборант написал у себя в Telegram, что с 31 мая продажа бензина марки АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. На некоторых заправках бензин этой марки будет отпускаться исключительно по талонам.

А вот тем, чье авто потребляет 92-й бензин, придется чаще посещать заправки, ведь его будут продавать не более 20 литров за один раз. Причем в канистру наливать бензин, чтобы забрать с собой, запрещается.

Гаулейтер Аксенов проинформировал, что ситуация может нормализоваться в течение следующих 30 дней.