Хронологія подвійного удару

Атака на переправу тривала два дні поспіль:

У ніч на 16 листопада по мосту вдарили дрони. Внаслідок влучань 227-метрову арку автомобільного полотна візуально повело вбік приблизно на 15 градусів, а саме дорожнє покриття зазнало пошкоджень щонайменше у двох місцях.

У ніч на 17 листопада Сили оборони завдали повторного, комбінованого удару дронами та ракетами. Похилена напередодні арка та проліт автомобільної частини не витримали й обвалилися у воду. Залізничне полотно наразі стоїть, проте зазнало пошкоджень.

У Мінтрансі РФ підтвердили атаку і заявили про тимчасове припинення руху як автомобільною, так і залізничною частинами переправи. Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов закликав місцевих жителів утриматися від поїздок у бік мосту.

Вже опівдні залізничний рух через Кримський міст відновили.

Чим били по Кримському мосту

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що атака стала фіналом багатоетапної спільної операції СБУ та Генерального штабу ЗСУ, яка готувалася кілька тижнів. За його словами, це сьомий етап операції, під час якого українські бійці спочатку поступово вибивали російські системи ППО, радари та засоби РЕБ на підступах до об'єкта.

Для ліквідації ворожої оборони застосовувалися дрони та ракети Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". Безпосередньо під час ключового удару 17 листопада спрацювали вітчизняні розробки:

безпілотники "Паляниця" уразили автомобільну частину мосту;

ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5 "Фламінго" вдарили по залізничній частині.

"За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження - і зв'язок спрацював на відмінно до останніх секунд", - наголосив Зеленський, назвавши операцію відповіддю на щоденні російські удари по українських містах та мостах.

У Генштабі ЗСУ додали, що після руйнування мостів через Чонгар та в Генічеську сухопутних шляхів до Криму в окупантів стає дедалі менше, а кожна година простою Керченського мосту позбавляє угруповання РФ на півдні необхідних ресурсів. Адже міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад.

"Над протокою пролунали потужні вибухи. Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою", - підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Про атаку відзвітували й в СБУ. За словами речника відомства Артема Дехтяренка, частину з ударів по мосту Служба безпеки реалізувала самостійно.

Реакція Кремля

Російські державні пропагандистські телеканали у ранкових випусках новин проігнорували обвал мосту, відзвітувавши лише про нібито "відбиття" наймасовішої нічної атаки.

У Кремлі повідомили, що уряд уже доповів Володимиру Путіну про ситуацію, проте сам диктатор вранці вилетів із візитом до Китаю (де планує зустрітися з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном) і публічно інцидент не коментував.

Замість нього виступив речник Дмитро Пєсков, пообіцявши, що "Кримський міст буде відновлений" і нібито "буде ще кращим від попереднього".

Азовське море відрізане: оцінка військового експерта

Капітан 1-го рангу запасу ВМС України, військовий експерт Андрій Риженко у коментарі РБК-Україна оцінив нинішні пошкодження переправи як середнього ступеня важкості. На його думку, відновлення зруйнованого автомобільного прольоту з аркою займе понад рік.

Водночас, за словами експерта, головний стратегічний ефект полягає у блокуванні судноплавства. Металева конструкція вагою 6 тисяч тонн і висотою близько 45 метрів упала прямо у фарватер Керченської протоки.

"Швидше за все, з міркувань безпеки її просто шляхом підводних вибухів розберуть і утилізують, а робитимуть нову. Але на цей період Керченська протока заблокована. Це, швидше за все, тижні мінімум, можливо, місяці. Судноплавства тут жодного не буде для російських та окупованих українських портів", - пояснив Риженко.

Крім того, наслідки атаки на Кримський міст створюють критичну проблему для Чорноморського флоту РФ, який не зможе отримувати підсилення корабельного складу, наприклад, з Каспійської флотилії чи Азова. І так на декілька місяців.

Чи можна повністю зруйнувати Кримський міст?

За оцінкою Риженка, Україна втратою цього маршруту позбавить окупантів від чверті до третини військової логістики.

Основний же потік вантажів на південь росіяни зараз женуть сухопутним Приазовським коридором (трасою М-14, яку у РФ називають "Новоросія") за маршрутом Ростов-на-Дону - Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Генічеськ/Джанкой. Втім, цей маршрут також перебуває під вогневим впливом Сил оборони України.

Співзасновник оборонно-технологічної компанії Fire Point Денис Штілерман у квітні 2026 року заявляв, що Україна не може повністю зруйнувати Кримський міст, однак здатна регулярно знищувати його прольоти.

На думку Риженка, для руйнування масивних залізобетонних опор потрібна значно більша кількість вибухівки, ніж для пошкодження металевих конструкцій мосту. За його оцінкою, аби знищити міст, залежно від способу ураження може йтися від тонни до сотень тонн вибухівки.

Водночас, за словами експерта, для припинення роботи мосту необов'язково руйнувати всі його опори. Нинішня атака продемонструвала, що пошкодження критичних елементів конструкції може зробити переправу непрацездатною без повного знищення споруди.

Риженко звернув увагу, що росіяни вибудували навколо залізобетонних опор Кримського мосту щільний паркан на рівні моря, унеможлививши підхід морських дронів.

І хоч для знищення багатотонних бетонних стійок потрібні десятки чи сотні тонн вибухівки, натомість українські сили обрали значно ефективніший шлях виведення мосту з ладу: спочатку використали невеликі дрони з композитних матеріалів, які погано бачать російські системи ППО на кшталт С-400, а потім точково вдарили у критичні точки з'єднання металевої конструкції, після чого вона обвалилася під власною вагою.