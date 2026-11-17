Хронология двойного удара

Атака на переправу длилась два дня подряд:

В ночь на 16 ноября по мосту ударили дроны. В результате попаданий 227-метровую арку автомобильного полотна визуально повело в сторону примерно на 15 градусов, а само дорожное покрытие получило повреждения по меньшей мере в двух местах.

В ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли повторный, комбинированный удар дронами и ракетами. Наклоненная накануне арка и пролет автомобильной части не выдержали и обрушились в воду. Железнодорожное полотно сейчас стоит, однако получило повреждения.

В Минтрансе РФ подтвердили атаку и заявили о временном прекращении движения как автомобильной, так и железнодорожной частями переправы. Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей воздержаться от поездок в сторону моста.

Уже в полдень железнодорожное движение через Крымский мост было возобновлено.

Чем били по Крымскому мосту

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что атака стала финалом готовящейся несколько недель многоэтапной совместной операции СБУ и Генерального штаба ВСУ. По его словам, это седьмой этап операции, в ходе которого украинские бойцы поначалу постепенно выбивали российские системы ПВО, радары и средства РЭБ на подступах к объекту.

Для ликвидации вражеской обороны применялись дроны и ракеты Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". Непосредственно во время ключевого удара 17 ноября сработали отечественные разработки:

беспилотники "Паляница" поразили автомобильную часть моста;

ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5 "Фламинго" ударили по железнодорожной части.

"С помощью "Фламинго" наши воины произвели управляемое поражение - и связь сработала отлично до последних секунд", - подчеркнул Зеленский, назвав операцию ответом на ежедневные российские удары по украинским городам и мостам.

В Генштабе ВСУ добавили, что после разрушения мостов через Чонгар и в Геническую сухопутных путей в Крым у кафиров становится все меньше, а каждый час простоя Керченского моста лишает группировки РФ на юге необходимых ресурсов. Ведь мост был главной артерией, которой на полуостров и дальше на юг Украины шли топливо, боеприпасы, техника и личный состав.

"Над проливом раздались мощные взрывы. Арка и пролет автомобильной части моста обрушились. Автомобильная часть мертва, и ни одна машина ею не проедет. Железнодорожная ветка еще стоит, но уже с поврежденной аркой", - подтвердили в Генштабе ВСУ.

Об атаке отчитались и в СБУ. По словам спикера ведомства Артема Дехтяренко, часть из ударов по мосту Служба безопасности реализовала самостоятельно.

Реакция Кремля

Российские государственные пропагандистские телеканалы в утренних новостных выпусках проигнорировали обвал моста, отчитавшись лишь о якобы "отражении" самой массированной ночной атаки.

В Кремле сообщили, что правительство уже доложило Владимиру Путину о ситуации, однако сам диктатор утром вылетел с визитом в Китай (где планирует встретиться с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином) и публично инцидент не комментировал.

Вместо него выступил спикер Дмитрий Песков, пообещав, что "Крымский мост будет восстановлен" и якобы "будет еще лучше предыдущего".

Азовское море отрезано: оценка военного эксперта

Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, военный эксперт Андрей Рыженко в комментарии РБК-Украина оценил нынешние повреждения переправы как средней степени тяжести. По его мнению, возобновление разрушенного автомобильного пролета с аркой займет больше года.

В то же время, по словам эксперта, главный стратегический эффект состоит в блокировании судоходства. Металлическая конструкция весом 6 тысяч тонн и высотой около 45 метров упала прямо в фарватер Керченского пролива.

"Скорее всего, из соображений безопасности ее просто путем подводных взрывов разберут и утилизируют, а будут делать новый. Но на этот период Керченский пролив заблокирован. Это, скорее всего, недели минимум, возможно, месяцы. Судоходства здесь не будет для российских и оккупированных украинских портов", - пояснил Рыженко.

Кроме того, последствия атаки на Крымский мост создают критическую проблему для Черноморского флота РФ, который не сможет получать усиление корабельного состава, например из Каспийской флотилии или Азова. И так на несколько месяцев.

Можно ли полностью разрушить Крымский мост?

По оценке Рыженко, Украина потерей этого маршрута лишит оккупантов от четверти до трети военной логистики.

Основной же поток грузов на юг россияне сейчас гонят по сухопутному Приазовскому коридору (трассе М-14, которую в РФ называют "Новороссия") по маршруту Ростов-на-Дону - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Геническ/Джанкой. Впрочем, этот маршрут находится также под огневым влиянием Сил обороны Украины.

Соучредитель оборонно-технологической компании Fire Point Денис Штиллерман в апреле 2026 года заявлял, что Украина не может полностью разрушить Крымский мост, однако способна регулярно уничтожать его пролеты.

По мнению Рыженко, для разрушения массивных железобетонных опор требуется значительно большее количество взрывчатки, чем для повреждения металлических конструкций моста. По его оценке, чтобы уничтожить мост, в зависимости от способа поражения может идти от тонны до сотен тонн взрывчатки.

В то же время, по словам эксперта, для остановки работы моста необязательно разрушать все его опоры. Нынешняя атака показала, что повреждение критических элементов конструкции может сделать переправу нетрудоспособной без полного уничтожения сооружения.

Рыженко обратил внимание, что россияне выстроили вокруг железобетонных опор Крымского моста плотный забор на уровне моря, сделав невозможным подход морских дронов.

И хоть для уничтожения многотонных бетонных стоек требуются десятки или сотни тонн взрывчатки, украинские силы выбрали гораздо более эффективный путь выведения моста из строя: сначала использовали небольшие дроны из композитных материалов, которые плохо видят российские системы ПВО по типу С-400, а затем точечно ударили в критические точки соединения металлической конструкции, после чего она обвалилась под собственным весом.