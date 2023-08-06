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Удари по мостах до Криму: з'явилися нові фото з наслідками

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Херсонська область, Неділя 06 серпня 2023 18:35
Удари по мостах до Криму: з'явилися нові фото з наслідками Фото: удари по мостах до Криму (t.me/krymrealii)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явились нові фото після сьогоднішніх ударів по Чонгарських мостах через протоку Тонку в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара й Генічеська Херсонської області пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти" по мостах.

На фото можна побачити наслідки від влучання по мосту через протоку Тонку, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. На фото видно значні руйнування.

Водночас на інших фото можна побачити наслідки ударів по Чонгарському мосту. В полотні мосту видно отвір від влучання ракети.

Удар по Чонгарському мосту

29 липня, Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня поточного року. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.

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