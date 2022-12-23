Кримчани відмовляються від мобілізації до російської армії, - ЦНС

Проте, як зазначає ЦНС, кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ, хоча росіяни намагаються мотивувати місцевих жителів. Наприклад, обіцяють тим, хто піде воювати проти України, земельну ділянку в Криму.

"У разі, якщо вас примусово мобілізували до військових формувань окупантів, ви маєте змогу безпечно здатися в полон українським військовим. У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами гарячої лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - пише ЦНС.

Крім того, Центр національного спротиву закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на тимчасово окупованих територіях, поділитися цією інформацією.

"Ще не пізно здатися Збройним силам України та не вчиняти воєнні злочини", - наголошують у Центрі.