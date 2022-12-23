Кримчани відмовляються від мобілізації до російської армії, - ЦНС

На тимчасово окупованому Кримському пів острові тривають заходи прихованої мобілізації до російських окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Проте, як зазначає ЦНС, кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ, хоча росіяни намагаються мотивувати місцевих жителів. Наприклад, обіцяють тим, хто піде воювати проти України, земельну ділянку в Криму.
"У разі, якщо вас примусово мобілізували до військових формувань окупантів, ви маєте змогу безпечно здатися в полон українським військовим. У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами гарячої лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - пише ЦНС.
Крім того, Центр національного спротиву закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на тимчасово окупованих територіях, поділитися цією інформацією.
"Ще не пізно здатися Збройним силам України та не вчиняти воєнні злочини", - наголошують у Центрі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що на кримському перешийку у Чонгарі пролунали вибухи.
Крім того, ми писали, що окупанти провели обшуки у кримських татар, які мешкають на пів острові.
При цьому секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль та окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.
Нагадаємо, раніше командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що до планів українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим.Можливо, це станеться вже наступного року.
Зазначимо, що глава ГУР МО Кирило Буданов також заявляв про вирішальний період війни, і висловив упевненість "що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.