ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заступник голови фракції "Слуга народу" в Раді написала заяву про вихід з партії

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 22:10
Заступник голови фракції "Слуга народу" в Раді написала заяву про вихід з партії Фото: Галина Янченко, нардеп (facebook.com/halyna.yanchenko)
Автор: Іван Носальський

Нардеп, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній раді Галина Янченко вирішила написати заяву про вихід з партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Написала заяву про вихід із партії "Слуга народу", - написала Янченко.

За її словами, причиною цього є невдоволення діями однієї з колег по партії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада підтримала призначення нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Дирдіна на посаду представника парламенту у Конституційному суді.

Також ми писали, що парламент призначив народного депутата від "СН" Ольгу Совгірю на посаду судді Конституційного суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Галина Янченко Верховна рада Слуга народа
NEWS
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах