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Окупанти провели обшуки у татар у Криму: що відомо

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Крим, Понеділок 19 грудня 2022 12:25
Окупанти провели обшуки у татар у Криму: що відомо Фото: окупанти провели обшуки у татар у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти провели обшуки у кримських татар Джанкойського району. Їх провели в будинках, де мешкають три рідні брати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську солідарність.

Так, двох братів - Ернеста та Марлена Ахаєвих відвезли у невідомому напрямку.

"Приблизно близько сьомої години прийшли, постукали у двері, чоловік вийшов, потім сказали, щоб ми віддали їм телефони. Вони забрали наші телефони, запитали кому ми дзвонили, хто проживає в нашому будинку. Сказали, щоб ми їм віддали ноутбук, якщо він у нас є. Ноутбук вони забрали, паспорт і телефон. Сказали, що це все їм потрібно для перевірки. Більше нічого не говорили. Коли забирали чоловіка, сказали, що треба поїхати до його брата Марлена", - розповіла дружина Ернеста Ахаєва.

Дружина Марлена Ахаєва розповіла, що співробітники поводилися грубо. Поки частина силовиків переміщалася будинком, чотири їхні представники просто сиділи на кухні. Жінка звернула увагу, що Ернест Ахаєв тут не живе, на що правоохоронець відповів: "Вы не в том положении, чтобы выделываться".

Після слідчих дій Марлена забрали, як сказали силовики, до ФСБ "на розмову". На запитання, як знайти чоловіка, співробітники порадили переглянути адресу в інтернеті.

У цей час у третього брата Амета Ахаєва обшук ще вівся.

"Вони пройшлися, оглянули все. Потім запитали, де вони (брати, - ред.). Я сказав, що вдома напевно. Потім кудись вийшли, двоє зі мною залишилися. Він каже: "Но мы у вас все равно обыск проведем", - розповів він.

За його словами, обшук був досить поверховим і скоріше нагадував огляд. Співробітники забрали всі гаджети та склали опис майна. Один із них мав шеврони ФСБ.

"У ухвалі нічого не зачитували. Сказали, щоб я підписав. На моє запитання, чи можу я спочатку ознайомитися, вони деякий час думали і дивилися один на одного. Потім дозволили. Там було написано, що просто вилучили у мене техніку і все. На початку, коли прийшли, вони дали мені папір на Ахаєва Ернеста. Там було написано, що його в чомусь підозрюють, і що у нього потрібно провести обшук на наявність наркотиків та зброї", - додав Амет Ахаєв.

Раніше прокуратура і поліція Криму розпочала кримінальну справу за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. Обшуки проводилися в будинках активістів у Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах.

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