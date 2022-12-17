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Україна поверне Крим, окопи росіян на півострові їм точно не допоможуть, - Данілов

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Субота 17 грудня 2022 15:09
Україна поверне Крим, окопи росіян на півострові їм точно не допоможуть, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль та окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Данілов сказав у коментарі "Крим.Реалії".

"Я можу сказати: вони (окопи - ред.) їм (росіянам - ред.) точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково - у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", - сказав Данілов.

Також, за словами секретаря РНБО, росіяни, які перебралися жити на півострів, поїдуть так само легко, як і приїхали.

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, в якому жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що до планів українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Можливо, це станеться вже наступного року.

Зазначимо, що глава ГУР МО Кирило Буданов також заявляв про вирішальний період війни, і висловив упевненість "що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".

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