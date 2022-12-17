Україна поверне Крим, окопи росіян на півострові їм точно не допоможуть, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Україна поверне тимчасово окупований Крим під свій контроль та окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

"Я можу сказати: вони (окопи - ред.) їм (росіянам - ред.) точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково - у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", - сказав Данілов.

Також, за словами секретаря РНБО, росіяни, які перебралися жити на півострів, поїдуть так само легко, як і приїхали.

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, в якому жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", - зазначив він.