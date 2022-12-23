Крымчане отказываются от мобилизации в российскую армию, - ЦНС

Однако, как отмечает ЦНС, крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ, хотя россияне пытаются мотивировать местных жителей. К примеру, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму.

"В случае, если вас принудительно мобилизовали в военные формирования оккупантов, вы можете безопасно сдаться в плен украинским военным. У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - пишет ЦНС.

Кроме того, Центр национального сопротивления призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на временно оккупированных территориях, поделиться этой информацией.

"Еще не поздно сдаться Вооруженным силам Украины и не совершать военные преступления", - отмечают в Центре.