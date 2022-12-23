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Крымчане отказываются от мобилизации в российскую армию, - ЦНС

Фото: российская мобилизация в Крыму провалилась (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На временно оккупированном Крымском полуострове продолжаются меры по скрытой мобилизации в российские оккупационные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Однако, как отмечает ЦНС, крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ, хотя россияне пытаются мотивировать местных жителей. К примеру, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму.

"В случае, если вас принудительно мобилизовали в военные формирования оккупантов, вы можете безопасно сдаться в плен украинским военным. У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - пишет ЦНС.

Кроме того, Центр национального сопротивления призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на временно оккупированных территориях, поделиться этой информацией.

"Еще не поздно сдаться Вооруженным силам Украины и не совершать военные преступления", - отмечают в Центре.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на крымском перешейке в Чонгаре раздались взрывы.

Кроме того, мы писали, что оккупанты провели обыски у крымских татар, проживающих на полуострове.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль и окопы, которые роют россияне на полуострове, им не помогут.

Напомним, ранее командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Отметим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов также заявлял о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

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Мобилизация в РоссииКрим