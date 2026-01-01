Крим став серйозною загрозою для півдня України: у ВМС пояснили чому

Крим на сьогоднішній день став постійною платформою для ракетних ударів Росії по материковій Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, з півострова регулярно здійснюються пуски балістичних ракет, які мають дуже короткий час підльоту і їх складно знищити. Саме це робить загрозу особливо небезпечною для південних регіонів, зокрема для Одеси.

Росія використовує мобільні пускові установки та ретельно їх маскує, що ускладнює виявлення. Водночас українські військові активно працюють над протидією цим атакам і посилюють контроль над повітряним простором та акваторією Чорного моря.

"Це мобільні платформи. Росія застосовує їх приховано. Вони справді роблять усе необхідне, щоб їх було важко виявити. Для нас, зокрема й для Військово-морських сил, це залишається серйозним пріоритетом у цьому напрямку", - сказав Плетенчук.

Додаткову загрозу створює повітряний простір над морем, адже Росія активно використовує його для атак.

Також речник повідомив, що Росія намагається розширити застосування морських дронів. Українські військові уважно стежать за цією активністю та готують відповідні рішення.