Одеса під обстрілами: енергетики ДТЕК працювали в новорічну ніч, щоб відновити світло
Новорічну ніч 2026 року енергетики Одещини зустріли на роботі. Команда ДТЕК продовжує відновлювати електропостачання після чергових атак ворога, які залишили без світла десятки тисяч одеситів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.
Ворог пошкодив десятки об’єктів
У грудні російські обстріли зруйнували 10 підстанцій області. Загалом у 2025 році зафіксовано 25 атак на енергооб’єкти, включно з двома новими випадками 31 грудня.
Робота без вихідних
Незважаючи на пошкодження, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання в оселях одеситів.
"Не все вдається, але ми не відступимося", - зазначають у ДТЕК.
Вітання з Новим роком
Команда компанії привітала українців і побажала миру, тепла та світла, наголосивши: "І знаємо, що так буде. Слава Україні!"
Атака на Одесу
У новорічну ніч росіяни здійснили кілька атак ударними дронами на Одесу, внаслідок чого у місті зафіксована низка НП. Через обстріли РФ відбулося падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.
Додамо, що у новорічну ніч Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.