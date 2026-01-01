Крым стал серьезной угрозой для юга Украины: в ВМС объяснили почему

Крым на сегодняшний день стал постоянной платформой для ракетных ударов России по материковой Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, с полуострова регулярно осуществляются пуски баллистических ракет, которые имеют очень короткое время подлета и их сложно уничтожить. Именно это делает угрозу особенно опасной для южных регионов, в частности для Одессы.

Россия использует мобильные пусковые установки и тщательно их маскирует, что затрудняет обнаружение. В то же время украинские военные активно работают над противодействием этим атакам и усиливают контроль над воздушным пространством и акваторией Черного моря.

"Это мобильные платформы. Россия применяет их скрытно. Они действительно делают все необходимое, чтобы их было трудно обнаружить. Для нас, в том числе и для Военно-морских сил, это остается серьезным приоритетом в этом направлении", - сказал Плетенчук.

Дополнительную угрозу создает воздушное пространство над морем, ведь Россия активно использует его для атак.

Также спикер сообщил, что Россия пытается расширить применение морских дронов. Украинские военные внимательно следят за этой активностью и готовят соответствующие решения.