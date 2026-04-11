Кремлівський "інкубатор" у Telegram: як Орбан залякує Угорщину перед виборами

Опитування дають Орбану неоднозначні шанси. Дослідники Vox Harbor проаналізували понад 628 000 повідомлень у месенджері й виявили чітку координацію. Однакові фрази з'являються на різних каналах одночасно, що є ознакою спланованої кампанії.

Хоча Telegram в Угорщині поступається Facebook, він став "лабораторією" для фейків. Тут створюють наративи, які потім їх масово переносять у TikTok та інші соцмережі. Reuters перевірило і підтвердило: сотні постів у Facebook і Twitter дослівно повторюють тези з Telegram-каналів.

Хто стоїть за "промиванням мізків" виборців в Угорщині

Виявилось, що значну частину проорбанівського контенту створюють росіяни. Дослідники виділили ключові джерела впливу:

Uncut-News.ch - праворадикальна платформа з Німеччини;

Ukraina.ru - підрозділ російського державного холдингу "Россия сегодня";

Rybar - канал, що напряму пов’язаний із російськими військовими.

Окрему роль відіграє угорський канал Oroszok Az Igazság Oldalán ("Росіяни на боці правди"). Його адміністратори перекладають російську пропаганду на угорську мову, що робить брехню доступною для пересічного виборця.

Основні страшилки: від війни з РФ до змови Києва

Пропагандисти б'ють по емоціях і хочуть налякати людей наслідками зміни влади. Основні тези кампанії повністю копіюють риторику самого Орбана:

загроза війни - зовнішні сили хочуть втягнути Угорщину у конфлікт України з Росією.

втрата суверенітету - Брюссель намагається знищити незалежність країни;

змова Києва - пропаганда поширює фейки про те, що лідери України готують акції проти Орбана.

Петер Креко, директор аналітичного центру Political Capital, підтверджує системність вкидів: