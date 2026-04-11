Кремлівський "інкубатор" у Telegram: як Орбан залякує Угорщину перед виборами

Російські мережі дезінформації намагаються врятувати Віктора Орбана від поразки на парламентських виборах, що відбудуться вже 12 квітня. Через Telegram розганяють скоординовані хвилі страху та маніпуляцій, а однією з "лякалок" виступає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Опитування дають Орбану неоднозначні шанси. Дослідники Vox Harbor проаналізували понад 628 000 повідомлень у месенджері й виявили чітку координацію. Однакові фрази з'являються на різних каналах одночасно, що є ознакою спланованої кампанії.
Хоча Telegram в Угорщині поступається Facebook, він став "лабораторією" для фейків. Тут створюють наративи, які потім їх масово переносять у TikTok та інші соцмережі. Reuters перевірило і підтвердило: сотні постів у Facebook і Twitter дослівно повторюють тези з Telegram-каналів.
Виявилось, що значну частину проорбанівського контенту створюють росіяни. Дослідники виділили ключові джерела впливу:
Окрему роль відіграє угорський канал Oroszok Az Igazság Oldalán ("Росіяни на боці правди"). Його адміністратори перекладають російську пропаганду на угорську мову, що робить брехню доступною для пересічного виборця.
Пропагандисти б'ють по емоціях і хочуть налякати людей наслідками зміни влади. Основні тези кампанії повністю копіюють риторику самого Орбана:
Петер Креко, директор аналітичного центру Political Capital, підтверджує системність вкидів:
"Наративи абсолютно однакові. Крім того, ми виявили досить багато скоординованої поведінки як у TikTok, так і у Facebook... Ми виявили, що в багатьох випадках це, здається, російський контент, який просто перекладається".
