Кремлевский "инкубатор" в Telegram: как Орбан запугивает Венгрию перед выборами

Опросы дают Орбану неоднозначные шансы. Исследователи Vox Harbor проанализировали более 628 000 сообщений в мессенджере и обнаружили четкую координацию. Одинаковые фразы появляются на разных каналах одновременно, что является признаком спланированной кампании.

Хотя Telegram в Венгрии уступает Facebook, он стал "лабораторией" для фейков. Здесь создают нарративы, которые затем их массово переносят в TikTok и другие соцсети. Reuters проверило и подтвердило: сотни постов в Facebook и Twitter дословно повторяют тезисы из Telegram-каналов.

Кто стоит за "промывкой мозгов" избирателей в Венгрии

Оказалось, что значительную часть проорбановского контента создают россияне. Исследователи выделили ключевые источники влияния:

Uncut-News.ch - праворадикальная платформа из Германии;

Ukraina.ru - подразделение российского государственного холдинга "Россия сегодня";

Rybar - канал, напрямую связанный с российскими военными.

Отдельную роль играет венгерский канал Oroszok Az Igazság Oldalán ("Русские на стороне правды"). Его администраторы переводят российскую пропаганду на венгерский язык, что делает ложь доступной для рядового избирателя.

Основные страшилки: от войны с РФ до заговора Киева

Пропагандисты бьют по эмоциям и хотят напугать людей последствиями смены власти. Основные тезисы кампании полностью копируют риторику самого Орбана:

угроза войны - внешние силы хотят втянуть Венгрию в конфликт Украины с Россией.

потеря суверенитета - Брюссель пытается уничтожить независимость страны;

заговор Киева - пропаганда распространяет фейки о том, что лидеры Украины готовят акции против Орбана.

Петер Креко, директор аналитического центра Political Capital, подтверждает системность вбросов: