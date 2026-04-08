"Готовий стати мишкою Путіна": Орбан почав виправдовуватися після резонансного витоку

22:08 08.04.2026 Ср
2 хв
Прем'єр Угорщини звернувся до відомої байки, аби виправдати власне підлабузництво до кремлівського диктатора
aimg Анастасія Никончук
"Готовий стати мишкою Путіна": Орбан почав виправдовуватися після резонансного витоку Фото: Віктор Орбан (GettyImages)

Премєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вбачає проблем у змісті оприлюдненої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, назвавши стиль спілкування звичайним для міжнародних контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Index.

Реакція на скандал

У середу, 8 квітня під час ефіру Blikk Talk Віктор Орбан прокоментував ситуацію навколо опублікованого запису розмови з російським лідером.

У записі, який поширили ЗМІ, він використав алюзію на байку про мишу і лева та заявив про готовність “стати мишкою Путіна”.

Також Орбан зазначив, що не вважає викладені у ЗМІ деталі компрометуючими та не бачить підстав для гучних висновків.

Дружній тон як норма

Прем'єр пояснив, що подібна манера спілкування між політиками є звичною практикою.

За його словами, у відносинах із різними світовими лідерами, включно з президентом США, європейськими партнерами, керівництвом Росії та представниками країн Центральної Азії, часто використовуються дружні звернення.

Він додав, що не вбачає нічого незвичного у використанні таких формулювань і вважає їх частиною дипломатичного етикету.

Питання витоку інформації

Коментуючи можливу реакцію на подібну ситуацію щодо своїх політичних опонентів, Орбан заявив, що в Угорщині не ведеться прослуховування суперників.

Водночас він зазначив, що відповідні служби вже зясовують, яким чином стенограма розмови з Путіним опинилася у журналістів.

Нагадаємо, що перем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність надати російському диктатору Володимиру Путіну необхідну підтримку для “врегулювання” війни в Україні.

Відзначимо, що колишній представник кримінального середовища Угорщини заявив про зв'язки Віктора Орбана з підпільними колами Будапешта у 1990-х роках. За його словами, саме ці структури нібито могли надавати фінансову підтримку політичній діяльності майбутнього прем'єр-міністра на початковому етапі його карєри.

З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
