Кремль кличе Зеленського на переговори з Путіним в Москву, але є нюанс

За словами Ушакова, питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським не є новим для Москви і неодноразово порушувалося під час телефонних розмов між Путіним та Трампом.

"Під час цих контактів Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість. Наш підхід залишається логічним: ми ніколи не відмовлялися від подібних контактів", - заявив представник Кремля.

Проте, як завжди, Москва висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі.

"По-перше, контакти мають бути добре підготовлені. По-друге, вони повинні бути спрямовані на досягнення конкретних позитивних результатів", - сказав Ушаков.

Також він стверджує, що Путін нібито готовий прийняти президента України в Москві у разі його згоди на переговори.

"Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, ми запрошуємо його до Москви і гарантуємо безпеку та необхідні умови для роботи", - додав помічник правителя РФ.