Кремль зовет Зеленского на переговоры с Путиным в Москву, но есть нюанс

Кремль снова "приглашает" президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова российским СМИ.
По словам Ушакова, вопрос возможной встречи Путина с Зеленским не является новым для Москвы и неоднократно поднимался во время телефонных разговоров между Путиным и Трампом.
"Во время этих контактов Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. Наш подход остается логичным: мы никогда не отказывались от подобных контактов", - заявил представитель Кремля.
Однако, как всегда, Москва выдвигает два ключевых условия для проведения такой встречи.
"Во-первых, контакты должны быть хорошо подготовлены. Во-вторых, они должны быть направлены на достижение конкретных положительных результатов", - сказал Ушаков.
Также он утверждает, что Путин якобы готов принять президента Украины в Москве в случае его согласия на переговоры.
"Если Зеленский действительно готов к встрече, мы приглашаем его в Москву и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы", - добавил помощник правителя РФ.
В России уже не впервые звучат заявления о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, но постоянно выдвигают требования.
Так, в мае 2025 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такая встреча возможна только как "итог конкретных договоренностей" между сторонами.
В августе прошлого года Песков говорил, что Путин якобы не возражает против встречи с Зеленским, однако требует, чтобы она была "хорошо подготовлена" и завершилась подписанием мирного соглашения.
В сентябре сам Путин заявил, что "не исключает" встречи с президентом Украины, однако отметил, что для этого Зеленский должен приехать в Москву.
В то же время президент Украины неоднократно подчеркивал готовность к переговорам, в частности в формате трехсторонней встречи, но отвергал условия, которые выдвигает российский диктатор.