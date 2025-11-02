UA

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна"

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наразі немає необхідності в зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч - ред.) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", - сказав він.

Що передувало

16 жовтня Дональд Трамп і Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.

Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.

За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що «не збирається витрачати свій час даремно».

Невдовзі, у ніч на 23 жовтня, США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Президент Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено

