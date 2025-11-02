В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа сейчас "не нужна"

Сейчас нет необходимости во встрече российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа для урегулирования войны в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.
По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США на высшем уровне сейчас нет.
"Гипотетически рассуждая, она (встреча - ред.) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", - сказал он.
16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.
Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.
По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время впустую".
Вскоре, в ночь на 23 октября, США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
Президент Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена