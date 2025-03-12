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У Кремлі вперше відреагували на переговори України і США у Саудівській Аравії

Середа 12 березня 2025 12:10
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У Кремлі вперше відреагували на переговори України і США у Саудівській Аравії Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар диктатора Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вивчає заяви, що були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Не виключаються переговори диктатора Володимира Путіна й голови Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова під час брифінгу, якого цитує Meduza.

"Ми уважно вивчаємо ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі. Знайомимося з текстом спільної заяви, яку було ухвалено в Джидді. Ми виходимо з того, що держсекретар США Марко Рубіо і помічник з національної безпеки Майкл Волц різними каналами цими днями проінформують нас про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті розуміння", - заявив Пєсков.

За словами речника президента Росії, також не виключається, що може виникнути питання телефонної розмови на "вищому рівні". Якщо ж відповідна потреба виникне - вона буде швидко організована.

Переговори України та США у Саудівській Аравії

Вчора, 11 березня, в місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулась зустріч делегацій України та Штатів. Діалог між ними тривав протягом восьми годин й як результат:

Детальніше про результати переговорів у Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто додати, що у Саудівській Аравії також у лютому відбулась зустріч російської та американської делегацій, але у місті Ер-Ріяд.

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