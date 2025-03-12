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В Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Среда 12 марта 2025 12:10
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В Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова во время брифинга, которого цитирует Meduza.

"Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолц по разным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - заявил Песков.

По словам представителя президента России, также не исключается, что может возникнуть вопрос телефонного разговора на "высшем уровне". Если же соответствующая потребность возникнет - она будет быстро организована.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Вчера, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Штатов. Диалог между ними продолжался в течение восьми часов и как результат:

Подробнее о результатах переговоров в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит добавить, что в Саудовской Аравии также в феврале состоялась встреча российской и американской делегаций, но в городе Эр-Рияд.

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