У Кремлі розповіли, коли чекають на візит посланців Трампа до Росії

Підписання меморандуму між двома країнами заплановане на 19 червня в Женеві.

"Як я повідомляв за підсумками недільної розмови нашого президента з паном Трампом, ми очікуємо, що після підписання меморандуму в п’ятницю з’явиться можливість для того, щоб два добре відомі нам представники, Віткофф і Кушнер, приїхали до Москви для зустрічі з нашим керівництвом", - зазначив Ушаков.

Нагадаємо, європейські лідери заявили про готовність відігравати ключову роль у переговорах щодо завершення повномасштабної війни в Україні. У Берліні підкреслили, що цей процес координуватиметься у тісній взаємодії зі США.

Водночас керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом планують відвідати Київ. За його словами, після візиту до України вони мають вирушити до Москви.