ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Посланці Трампа підтвердили візит у Київ: Буданов розкрив деталі

19:22 01.06.2026 Пн
2 хв
Американська делегація зібралася не лише в Київ
aimg Уляна Безпалько aimg Дмитро Левицький
Посланці Трампа підтвердили візит у Київ: Буданов розкрив деталі Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Найближчим часом Київ відвідають посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни

За словами Буданова, офіційне повідомлення про очікуваний візит американської делегації президент Володимир Зеленський озвучив ще кілька днів тому.

"Я все, що можу сказати - підтверджую все це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі", - зазначив керівник ОП.

Він також додав, що посланці підтвердили свої плани прибути найближчим часом не лише до української столиці, але й до Москви.

Майбутній візит делегації США є підтвердженням того, що переговорний процес триває і буде продовжуватися надалі, зазначив Буданов. Проте успіх цих зустрічей потребує участі обох сторін.

"Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція. На жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми б давно вже це зробили", - наголосив він.

Переговори з Росією за участі США

Нагадаємо, між Україною та РФ за посередництва Віткоффа та Кушнера цього року відбулося декілька раундів перемовин. За цей час посланці президента США декілька разів приїздили до Москви, але жодного разу не були у Києві.

Наприкінці травня Москва знову анонсувала візит Віткоффа та Кушнера. Очікувалося, що вони приїдуть "найближчим часом", але конкретних дат не озвучували.

Однак, за даними The New York Times, у Кремлі насправді втомилися від візитів посланців президента США. Москва хоче переговорів у стабільному форматі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Джаред Кушнер Кирило Буданов Мирні переговори Стів Віткофф Війна Росії проти України
Новини
Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT
Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни