Європа готова забрати у США кермо переговорів з Путіним, - прессекретар Мерца

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України. У Берліні наголошують, що відбуватиметься це "у тісній координації зі США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Заява пролунала після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні в неділю ввечері.

"Новим, на мою думку, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі. Ще однією новою подією є те, що ми продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолили США. Ми робимо це у тісній координації зі США", - заявив речник канцлера Німеччини Стефан Корнеліус.

Чому Європа активізувалась

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер з початку 2025 року очолювали зусилля з посередництва в переговорах між Росією та Україною, проте без помітного результату.

Активізація Європи відбулася на тлі того, як Вашингтон усе більше зосереджується на завершенні американо-ізраїльської війни з Іраном.

Європейські країни - і насамперед Німеччина - стали найбільшими військовими прихильниками Києва.

Очікується, що вони займуть жорсткішу позицію в переговорах з Москвою, ніж їхні американські колеги.

За словами Корнеліуса, європейські лідери додатково обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

"Нам потрібна якомога ширша підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб реально рухатися до миру", - наголосив він.

Водночас речник канцлера допустив, що "може знадобитись кілька тижнів або навіть місяців", щоб Путін сів за стіл переговорів. На його думку, "лише сильна Україна та тиск на Росію переконають Путіна відступити".

Ідея зі Шредером провалилася

Раніше Путін пропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого своїми тісними зв'язками з Кремлем, як потенційного переговорника.

Європейські столиці швидко відхилили цю пропозицію - її розцінили як "розраховану спробу Путіна розділити континент і зобразити себе добросовісним партнером у переговорах, знаючи, що пропозиція навряд чи буде прийнята".