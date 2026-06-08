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Зеленський розкрив деталі "дуже позитивної" розмови з Віткоффом і Кушнером

22:57 08.06.2026 Пн
2 хв
Однією з тем обговорень стали настрої в Москві
aimg Іван Носальський
Зеленський розкрив деталі "дуже позитивної" розмови з Віткоффом і Кушнером Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський і посланці американського лідера сьогодні, 8 червня, обговорювали кілька тем, які стосуються мирного процессу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

За словами президента, розмова зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була дуже позитивною.

Зеленський подякував за можливість максимально активно працювати вже найближчими тижнями, щоб "дати поштовх дипломатії для завершення війни РФ проти України".

Як зазначив голова української держави, у Києві розуміють, що багато уваги зараз приділено ситуації навколо Ірану. Але мета досягти миру в Європі залишається на порядку денному.

"Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні в нас дані про те, на що налаштовані в Москві", - уточнив Зеленський.

Президент подякував американським чиновникам за слова поваги до українців і позитивну оцінку позицій України.

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Розмова Зеленського із посланцями Трампа

Нагадаємо, про розмову президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером стало відомо близько 22:00.

Радник українського президента Дмитро Литвин уточнював, що розмова пройшла, коли літак Зеленського здійснив технічну посадку в Кишиневі.

При цьому очікується, що вже найближчим часом Віткофф та Кушнер вперше відвідають Київ. Точної дати їхнього візиту поки що немає.

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