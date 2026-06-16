У Кремлі розповіли, коли чекають на візит посланців Трампа до Росії
У Кремлі очікують на візит спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера вже після підписання меморандуму між США та Іраном.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Підписання меморандуму між двома країнами заплановане на 19 червня в Женеві.
"Як я повідомляв за підсумками недільної розмови нашого президента з паном Трампом, ми очікуємо, що після підписання меморандуму в п’ятницю з’явиться можливість для того, щоб два добре відомі нам представники, Віткофф і Кушнер, приїхали до Москви для зустрічі з нашим керівництвом", - зазначив Ушаков.
Нагадаємо, європейські лідери заявили про готовність відігравати ключову роль у переговорах щодо завершення повномасштабної війни в Україні. У Берліні підкреслили, що цей процес координуватиметься у тісній взаємодії зі США.
Водночас керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом планують відвідати Київ. За його словами, після візиту до України вони мають вирушити до Москви.
Раніше західні медіа писали, що у Кремлі дедалі більше невдоволені регулярними приїздами Віткоффа та Кушнера. Російська сторона нібито наполягає на зміні формату переговорного процесу щодо мирного врегулювання.
Крім того, частина російських високопосадовців визнає, що війна проти України зайшла у глухий кут, а безпечного сценарію виходу з конфлікту наразі не існує.