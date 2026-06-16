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В Кремле рассказали, когда ждут визита посланцев Трампа в Россию

19:41 16.06.2026 Вт
2 мин
Встреча в Москве станет возможной после важного события в Женеве
aimg Валерий Ульяненко
В Кремле рассказали, когда ждут визита посланцев Трампа в Россию Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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В Кремле ожидают визита спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера уже после подписания меморандума между США и Ираном.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Подписание меморандума между двумя странами запланировано на 19 июня в Женеве.

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"Как я сообщал по итогам воскресного разговора нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после подписания меморандума в пятницу появится возможность для того, чтобы два хорошо известные нам представителя, Виткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством", - отметил Ушаков.

Напомним, европейские лидеры заявили о готовности играть ключевую роль в переговорах по прекращению полномасштабной войны в Украине. В Берлине подчеркнули, что этот процесс будет координироваться в тесном взаимодействии с США.

В то же время глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют посетить Киев. По его словам, после визита в Украину они должны отправиться в Москву.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Кремле растет недовольство регулярными визитами Виткоффа и Кушнера. Российская сторона якобы настаивает на изменении формата переговорного процесса по мирному урегулированию.

Кроме того, часть российских высокопоставленных чиновников признает, что война против Украины зашла в тупик, а безопасного сценария выхода из конфликта пока не существует.

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