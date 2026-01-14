В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров демонстративно образив президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши його бажання поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "роботою на публіку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова для російських ЗМІ.
Під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Намібії Лаврову поставили питання щодо бажання Макрона поговорити з Путіним. Лавров у відповідь заявив, що це, мовляв, "несерйозно" та "робота на публіку".
"Коли хтось, ось як Макрон, заявляє: "Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную" - це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", - видав російський міністр.
Зазначимо, ще в грудні 2025 року Макрон заявив, що нібито необхіндо почати пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною". А вже у січні Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором - це може статися вже "в найближчі тижні".
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала заяву Макрона. Вона сказала, що ЄС, мовляв, повинен відновити контакти з РФ - заради "збереження впливу в переговорах". Підтримали цю позицію і в Європейській комісії. Зі свого боку бажання європейців схвалив президент України Володимир Зеленський - за його словами, Київ не має нічого проти таких розмов.
Цікаво, що в РФ спочатку підтвердили готовність до контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з Макроном, "якщо є взаємна політична воля".