UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров демонстративно образив президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши його бажання поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "роботою на публіку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова для російських ЗМІ.

Під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Намібії Лаврову поставили питання щодо бажання Макрона поговорити з Путіним. Лавров у відповідь заявив, що це, мовляв, "несерйозно" та "робота на публіку".

"Коли хтось, ось як Макрон, заявляє: "Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную" - це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", - видав російський міністр.

Зазначимо, ще в грудні 2025 року Макрон заявив, що нібито необхіндо почати пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною". А вже у січні Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором - це може статися вже "в найближчі тижні".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала заяву Макрона. Вона сказала, що ЄС, мовляв, повинен відновити контакти з РФ - заради "збереження впливу в переговорах". Підтримали цю позицію і в Європейській комісії. Зі свого боку бажання європейців схвалив президент України Володимир Зеленський - за його словами, Київ не має нічого проти таких розмов.

Цікаво, що в РФ спочатку підтвердили готовність до контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФранціяЛавровЕммануель Макрон