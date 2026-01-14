В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним

Зазначимо, ще в грудні 2025 року Макрон заявив, що нібито необхіндо почати пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною". А вже у січні Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором - це може статися вже "в найближчі тижні".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала заяву Макрона. Вона сказала, що ЄС, мовляв, повинен відновити контакти з РФ - заради "збереження впливу в переговорах". Підтримали цю позицію і в Європейській комісії. Зі свого боку бажання європейців схвалив президент України Володимир Зеленський - за його словами, Київ не має нічого проти таких розмов.

Цікаво, що в РФ спочатку підтвердили готовність до контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з Макроном, "якщо є взаємна політична воля".