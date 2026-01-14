RU

В Кремле резко ответили на желание Макрона поговорить с Путиным

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров демонстративно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его желание поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным "работой на публику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова для российских СМИ.

Во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Намибии Лаврову задали вопрос о желании Макрона поговорить с Путиным. Лавров в ответ заявил, что это, мол, "несерьезно" и "работа на публику".

"Когда кто-то, вот как Макрон, заявляет: "Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу" - это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", - выдал российский министр.

 

Отметим, еще в декабре 2025 года Макрон заявил, что якобы необходимо начать поиск форматов, которые позволили бы европейским странам "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной". А уже в январе Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором - это может произойти уже "в ближайшие недели".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала заявление Макрона. Она сказала, что ЕС, мол, должен возобновить контакты с РФ - ради "сохранения влияния в переговорах". Поддержали эту позицию и в Европейской комиссии. Со своей стороны желание европейцев одобрил президент Украины Владимир Зеленский - по его словам, Киев не имеет ничего против таких разговоров.

Интересно, что в РФ сначала подтвердили готовность к контактам. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

