Отметим, еще в декабре 2025 года Макрон заявил, что якобы необходимо начать поиск форматов, которые позволили бы европейским странам "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной". А уже в январе Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором - это может произойти уже "в ближайшие недели".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала заявление Макрона. Она сказала, что ЕС, мол, должен возобновить контакты с РФ - ради "сохранения влияния в переговорах". Поддержали эту позицию и в Европейской комиссии. Со своей стороны желание европейцев одобрил президент Украины Владимир Зеленский - по его словам, Киев не имеет ничего против таких разговоров.

Интересно, что в РФ сначала подтвердили готовность к контактам. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с Макроном, "если есть взаимная политическая воля".