ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В ЄК визнали необхідність переговорів між Євросоюзом і РФ

Брюссель, Понеділок 12 січня 2026 15:52
UA EN RU
В ЄК визнали необхідність переговорів між Євросоюзом і РФ Фото: речниця Єврокомісії Паула Піньо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо визнала необхідність переговорів між Євросоюзом і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Піньо на брифінгу в Брюсселі.

Головна речниця ЄК, коментуючи слова італійського прем'єра Джорджі Мелоні про необхідність "говорити з Росією", заявила, що Європі доведеться вести переговори з владою РФ.

"Очевидно, що в якийсь момент нам доведеться вести переговори і з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказала вона.

Водночас Піньо зазначила, що "ми ще не на цьому рівні".

Заяви про діалог з Росією

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен відновити переговори з Росією щодо України. За її словами, це треба для збереження впливу Європи у переговорах щодо закінчення війни.

Водночас Мелоні сказала, що такі переговори можуть зіграти на користь російського диктатора, якщо проводитимуться "окремими кроками в безладному порядку".

У грудні президент Франції Еммануель Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу країнам Євросоюзу "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У відповідь у РФ заявили про готовність до таких контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Пізніше, у січні, Еммануель Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором. Зокрема, він заявив, що "зараз організовує встановлення контакту в найближчі тижні" з російським диктатором.

Зазначимо, видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Російська Федерація
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році