Кремль зажадав результатів переговорів США та України та хоче роботи "в тиші"

Коментуючи переговорний процес кремлівський речник заявив, що було проведено ґрунтовну роботу в Москві на зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"І потім Віткофф і Кушнер уже працювали на основі тих результатів, які були досягнуті в Москві, вже працювали з делегацією українських перемовників на чолі з Умєровим (секретар РНБО Рустем Умєров - ред). Ось зараз нам важливо зрозуміти, які результати цієї роботи", - сказав Пєсков.