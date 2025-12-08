Кремль зажадав результатів переговорів США та України та хоче роботи "в тиші"

У Кремлі заявили, що їм важливо оцінити підсумки роботи делегацій США та України після російсько-американських консультацій у Москві.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
Коментуючи переговорний процес кремлівський речник заявив, що було проведено ґрунтовну роботу в Москві на зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
"І потім Віткофф і Кушнер уже працювали на основі тих результатів, які були досягнуті в Москві, вже працювали з делегацією українських перемовників на чолі з Умєровим (секретар РНБО Рустем Умєров - ред). Ось зараз нам важливо зрозуміти, які результати цієї роботи", - сказав Пєсков.
2 грудня у Москві відбулася зустріч між очільником Росії Володимиром Путіним та спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, під час якої також були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та посланець лідера РФ Кирило Дмитрієв. Вона тривала майже 5 годин.
Помічник Путіна Юрій Ушаков після розмови з американською делегацією заявив, що сторони поки "не дійшли компромісів" щодо війни в Україні.
Після цього переговорники Трампа провели кілька зустрічей із українською делегацією.
6 грудня відбулася двогодинна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського Віткоффом та Кушнером.
За даними джерел Axios, сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.
Тим часом вчора Трамп заявив, що розчарований, оскільки український лідер ще не прочитав нового проєкту мирної угоди США.