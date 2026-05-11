Кремль віддав Пекіну контроль над страхуванням експорту газу

Центробанк Росії розіслав великим страховим компаніям рекомендацію перестрахувати ризики поставок зрідженого газу до Китаю через китайські структури. Фактично Москва передає Пекіну контроль над ключовим елементом власного енергоекспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Чому Москва пішла на це

Після 2022 року російські страховики відрізані від західного ринку. Власних потужностей не вистачає - надто великі суми та складна логістика. Єдиний варіант, що залишився - китайські компанії.

Що отримує Китай

Долучившись до схеми, КНР отримує потужний важіль: хто контролює умови страхування - контролює логістику і саму можливість поставок. Формально це не володіння активами, але за ефектом - те саме.

Імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%. У першому кварталі 2026 року Росія поставила до КНР 1,4 млн тонн - на 6,72% більше, ніж роком раніше. Китай перетворився на головний і фактично безальтернативний ринок збуту для російського зрідженого газу.

Пастка для Москви

Китайські перестраховики закладуть санкційні, логістичні та політичні ризики у вартість премій. Пекін не пов'язаний жодними зобов'язаннями тримати умови незмінними - і в будь-який момент може переглянути тарифи, звузити покриття або виставити нові умови в обмін на нижчі ціни на газ чи поступки в інших проєктах. Москві нічим буде відповісти.