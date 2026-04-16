Путін скликав головних економістів РФ та обурився, чому прогнози не відповідають очікуванням
Російська економіка показала значний спад на початку 2026 року, з-за чого глава Кремля Володимир Путін зібрав нараду та закликав уряд терміново вжити заходів для стимулювання зростання показників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Показники РФ
За даними, озвученими на нараді, валовий внутрішній продукт Росії у січні–лютому скоротився на 1,8%. Це свідчить про погіршення економічної динаміки вже другий місяць поспіль, і це - попри власні урядові прогнози зростання.
Щоб зрозуміти, чому ситуація стала критичною, потрібно поглянути на динаміку останніх двох років.
- 2024 рік: економіка Росії зростала на 4,9%. Багато в чому за рахунок військових витрат і штучного стимулювання;
- 2025 рік: зростання різко сповільнилося до близько 1%. Головні причини: жорстка монетарна політика Центробанку (високі відсоткові ставки для боротьби з інфляцією) і західні санкції, що обмежують доходи від експорту нафти;
- Початок 2026 року: економіка пішла в мінус. -1,8% за перші два місяці
Надія на конфлікт на Близькому Сході
У березні 2026 року світові ціни на нафту зросли через кризу на Близькому Сході. Це дало Міжнародному валютному фонду (МВФ) привід переглянути прогноз для Росії в бік поліпшення - з 0,8% до 1,1% зростання ВВП за підсумками 2026 року.
Проте сам російський Мінфін прогнозує зростання на рівні 1,3% у 2026 році, але вже попередив: ця цифра може бути переглянута в бік зниження наприкінці квітня через слабкі показники перших двох місяців.
Прогнози не збуваються
У зв'язку з реальними показниками російської економіки, глава Кремля скликав нараду, на якій були присутні ключові фігури економічного блоку Росії:
Максім Орєшкін - помічник президента з економічних питань;
Ельвіра Набіулліна - голова Центрального банку Росії;
Антон Силуанов - міністр фінансів.
Диктатор дав зрозуміти присутнім, що пояснювати падіння показників "календарними факторами", тобто посилатися на особливості статистики початку року, недостатньо.
"Я розраховую почути сьогодні докладні доповіді про поточний стан економіки і про те, чому макроекономічні показники, як і раніше, не відповідають очікуванням", - заявив Путін і наголосив на тому, що показники не дотягують навіть до прогнозів самих же чиновників.
Диктатор поставив вимоги
Отже Путін поставив перед економічним блоком такі завдання:
- розробити "додаткові заходи щодо відновлення зростання";
- створити умови для розвитку бізнес-ініціатив;
- перенаправити кваліфіковані кадри в сектори з вищим потенціалом зростання - туди, де є реальний попит і віддача, а не в роздуті державні структури.
Очільник Кремля також згадав, що уряд підготував комплекс заходів щодо зниження залежності бюджету від доходів з волатильних сировинних ринків: від нафти і газу, ціни на які скачуть залежно від світової кон'юнктури. Деталей він не розкрив.
Бюджет РФ залежний від нафти та газу
Залежність бюджету від сировинних ринків це те, що спостерігається у російській економіці і є її хронічною проблемою. Адже коли нафта дорога, скарбниця поповнюється, а коли дешева, виникає дефіцит. Знизити цю залежність Росія намагається вже кілька десятиліть, однак поки безуспішно.
Як пише Reuters, економічне стиснення в РФ на початку року - це не просто цифра у звіті. Воно означає: менше інвестицій, менше робочих місць у цивільних секторах, збереження високих ставок за кредитами.
Поки економіка воює з інфляцією, споживчі позики та іпотека в Росії залишаються вкрай дорогими. При цьому військові витрати продовжують поглинати значну частину бюджету, залишаючи все менше ресурсів на розвиток економіки мирного часу.
Як відомо, Сили Оборони України докладають зусиль, щоб російська економіка тріщала по швам та не давала змогу живити воєнну машину Путіна. Одним із заходів, до яких вдаються українські військові, є удари по нафтовим об'єктам в Росії, через що Москва втрачає левову частку доходів.
Наприклад, експорт російської нафти і скрапленого природного газу (СПГ) через порти Усть-Луга і Приморськ на Балтійському морі 1 квітня було зупинено через атаки України. РФ щодня втрачає десятки мільйонів доларів.