Кремль отдал Пекину контроль над страхованием экспорта газа
Центробанк России разослал крупным страховым компаниям рекомендацию перестраховать риски поставок сжиженного газа в Китай через китайские структуры. Фактически Москва передает Пекину контроль над ключевым элементом собственного энергоэкспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.
Почему Москва пошла на это
После 2022 года российские страховщики отрезаны от западного рынка. Собственных мощностей не хватает - слишком большие суммы и сложная логистика. Единственный оставшийся вариант - китайские компании.
Что получает Китай
Приобщившись к схеме, КНР получает мощный рычаг: кто контролирует условия страхования - контролирует логистику и саму возможность поставок. Формально это не владение активами, но по эффекту - то же самое.
Импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%. В первом квартале 2026 года Россия поставила в КНР 1,4 млн тонн - на 6,72% больше, чем годом ранее. Китай превратился в главный и фактически безальтернативный рынок сбыта для российского сжиженного газа.
Ловушка для Москвы
Китайские перестраховщики заложат санкционные, логистические и политические риски в стоимость премий. Пекин не связан никакими обязательствами держать условия неизменными - и в любой момент может пересмотреть тарифы, сузить покрытие или выставить новые условия в обмен на более низкие цены на газ или уступки в других проектах. Москве нечем будет ответить.
В России стремительно падает покупательная способность населения. Россияне все чаще выбирают так называемые "магазины для бедных", количество которых за год выросло на четверть. Причина - сложная экономическая ситуация, вызванная войной и санкциями.
Дефицит бюджета РФ превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов - почти вдвое больше предыдущих оценок Минфина. Недавно Владимир Путин вызвал главных экономистов страны и выразил возмущение из-за того, что ожидания по экономике не совпадают с реальными показателями.
Он поручил правительству составить план мероприятий для оживления экономической ситуации, ведь ВВП России в январе-феврале сократился на 1,8%.