ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль отдал Пекину контроль над страхованием экспорта газа

06:56 11.05.2026 Пн
2 мин
Кто контролирует условия страхования - контролирует и сами поставки. Теперь это Китай
aimg Екатерина Коваль
Кремль отдал Пекину контроль над страхованием экспорта газа Фото: глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Центробанк России разослал крупным страховым компаниям рекомендацию перестраховать риски поставок сжиженного газа в Китай через китайские структуры. Фактически Москва передает Пекину контроль над ключевым элементом собственного энергоэкспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: РФ устроила дорогой пиар на 9 мая в Москве, обделив при этом самих ветеранов

Почему Москва пошла на это

После 2022 года российские страховщики отрезаны от западного рынка. Собственных мощностей не хватает - слишком большие суммы и сложная логистика. Единственный оставшийся вариант - китайские компании.

Что получает Китай

Приобщившись к схеме, КНР получает мощный рычаг: кто контролирует условия страхования - контролирует логистику и саму возможность поставок. Формально это не владение активами, но по эффекту - то же самое.

Импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%. В первом квартале 2026 года Россия поставила в КНР 1,4 млн тонн - на 6,72% больше, чем годом ранее. Китай превратился в главный и фактически безальтернативный рынок сбыта для российского сжиженного газа.

Ловушка для Москвы

Китайские перестраховщики заложат санкционные, логистические и политические риски в стоимость премий. Пекин не связан никакими обязательствами держать условия неизменными - и в любой момент может пересмотреть тарифы, сузить покрытие или выставить новые условия в обмен на более низкие цены на газ или уступки в других проектах. Москве нечем будет ответить.

В России стремительно падает покупательная способность населения. Россияне все чаще выбирают так называемые "магазины для бедных", количество которых за год выросло на четверть. Причина - сложная экономическая ситуация, вызванная войной и санкциями.

Дефицит бюджета РФ превысил годовой план и достиг около 70 млрд долларов - почти вдвое больше предыдущих оценок Минфина. Недавно Владимир Путин вызвал главных экономистов страны и выразил возмущение из-за того, что ожидания по экономике не совпадают с реальными показателями.

Он поручил правительству составить план мероприятий для оживления экономической ситуации, ведь ВВП России в январе-феврале сократился на 1,8%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Китай Газ
Новости
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"