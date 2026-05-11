Кремль отдал Пекину контроль над страхованием экспорта газа

Центробанк России разослал крупным страховым компаниям рекомендацию перестраховать риски поставок сжиженного газа в Китай через китайские структуры. Фактически Москва передает Пекину контроль над ключевым элементом собственного энергоэкспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Почему Москва пошла на это

После 2022 года российские страховщики отрезаны от западного рынка. Собственных мощностей не хватает - слишком большие суммы и сложная логистика. Единственный оставшийся вариант - китайские компании.

Что получает Китай

Приобщившись к схеме, КНР получает мощный рычаг: кто контролирует условия страхования - контролирует логистику и саму возможность поставок. Формально это не владение активами, но по эффекту - то же самое.

Импорт российского СПГ в Китай в 2025 году вырос на 18,3%. В первом квартале 2026 года Россия поставила в КНР 1,4 млн тонн - на 6,72% больше, чем годом ранее. Китай превратился в главный и фактически безальтернативный рынок сбыта для российского сжиженного газа.

Ловушка для Москвы

Китайские перестраховщики заложат санкционные, логистические и политические риски в стоимость премий. Пекин не связан никакими обязательствами держать условия неизменными - и в любой момент может пересмотреть тарифы, сузить покрытие или выставить новые условия в обмен на более низкие цены на газ или уступки в других проектах. Москве нечем будет ответить.