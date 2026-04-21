Кремль обрав цілі в Німеччині? Посла РФ терміново викликали в Берліні "на килим"

Німеччина викликала російського посла через "прямі погрози" на адресу об'єктів на території країни. Берлін розцінює дії Москви як спробу підірвати підтримку України та внести розкол у європейську єдність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Al Jazeera.
Міністерство оборони Росії оприлюднило перелік із 21 компанії, які, нібито, є "дочками" українських оборонних підприємств або постачають критичні компоненти для ЗСУ. У Москві натякнули на "відповідні міри".
У дипломатичному відомстві Німеччини підкреслили, що тиск з боку Кремля не змінить курс країни.
"Наша відповідь чітка: нас не залякають. Такі погрози та всі форми шпигунства в Німеччині абсолютно неприйнятні", – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ у соціальних мережах.
Влада Німеччини вважає такі кроки РФ елементом гібридної війни. Російське посольство ситуацію поки не коментувало.
Кремль додав до списку щонайменше три німецькі фірми, які займаються виробництвом та постачанням БПЛА. Також у Москві оприлюднили адреси та координати цих підприємств. Москва фактично натякнула на можливість ударів або диверсій на цих локаціях.
"Європейська громадськість повинна не лише чітко розуміти глибинні причини загроз своїй безпеці, але й знати адреси, а також місцеперебування "українських" та "спільних" компаній, що виробляють безпілотники та їх компоненти для України, у своїх країнах", – заявило російське міністерство.
Окрім Німеччини Москву не влаштовує, що українські дрони активно атакують Ленінградську область, НПЗ та порти на цій території. У Кремлі звинувачують країни Балтії та Фінляндію у "відкритті неба" для Києва.
Крім того, на балтійські країни жалівся і поплічник Путіна, колишній очільник ФСБ Патрушев. За його словами, без відома цих держав Україна не могла б спрямувати свої дрони до портів Ленінградської області.
Тим часом Швеція не виключає, що окупанти РФ вже найближчим часом можуть захопити один з островів Балтійського моря. Таким чином Кремль хоче перевірити реакцію НАТО.