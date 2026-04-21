Кремль обрав цілі в Німеччині? Посла РФ терміново викликали в Берліні "на килим"

Міністерство оборони Росії оприлюднило перелік із 21 компанії, які, нібито, є "дочками" українських оборонних підприємств або постачають критичні компоненти для ЗСУ. У Москві натякнули на "відповідні міри".

У дипломатичному відомстві Німеччини підкреслили, що тиск з боку Кремля не змінить курс країни.

"Наша відповідь чітка: нас не залякають. Такі погрози та всі форми шпигунства в Німеччині абсолютно неприйнятні", – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ у соціальних мережах.

Влада Німеччини вважає такі кроки РФ елементом гібридної війни. Російське посольство ситуацію поки не коментувало.

Що відомо про "список РФ"

Кремль додав до списку щонайменше три німецькі фірми, які займаються виробництвом та постачанням БПЛА. Також у Москві оприлюднили адреси та координати цих підприємств. Москва фактично натякнула на можливість ударів або диверсій на цих локаціях.

"Європейська громадськість повинна не лише чітко розуміти глибинні причини загроз своїй безпеці, але й знати адреси, а також місцеперебування "українських" та "спільних" компаній, що виробляють безпілотники та їх компоненти для України, у своїх країнах", – заявило російське міністерство.