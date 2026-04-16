ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія може готувати атаку на острови Балтики: у Швеції назвали мету Путіна

13:38 16.04.2026 Чт
2 хв
Що може планувати хазяїн Кремля в Балтійському морі?
aimg Олена Чупровська
Росія може готувати атаку на острови Балтики: у Швеції назвали мету Путіна Фото: У Швеції попередили про нові плани РФ у Європі (Getty Images)

Швеція не виключає, що Росія вже найближчим часом може захопити один із островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.

Читайте також: НАТО нарощує присутність у Балтійському морі на тлі постійних атак РФ

Острів як пастка для НАТО

За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета - виявити тріщини всередині альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.

"Нам слід бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі", - сказав Классон.

400 тисяч островів на вибір

У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль - острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька - морським або повітряно-десантним шляхом.

Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.

"Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні", - пояснив він.

Що кажуть шведські розвідники

Шведська військова розвідка у своєму нещодавньому звіті попередила: загроза з боку Росії зростатиме. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.

Через п'ять років ситуація може бути ще серйознішою - Росія отримає можливість "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".

Після України - черга Європи?

Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки - Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.

"Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Швеція вже давно готується до загроз у регіоні. Країна будує два нові підводні човни - Blekinge і Skåne, - які мають увійти до складу флоту у 2027-2028 роках і патрулюватимуть східні рубежі НАТО в Балтійському морі.

Тим часом Швеція продовжує підтримувати Україну. У березні 2026 року Стокгольм виділив ще 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України - на відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Швеція
Новини
РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи