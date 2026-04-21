Кремль выбрал цели в Германии? Посла РФ срочно вызвали в Берлине "на ковер"

01:35 21.04.2026 Вт
2 мин
Чем и из-за чего угрожает Россия Германии?
Филипп Бойко
Фото: немецкий парламент (Getty Images)

Германия вызвала российского посла из-за "прямых угроз" в адрес объектов на территории страны. Берлин расценивает действия Москвы как попытку подорвать поддержку Украины и внести раскол в европейское единство.

Министерство обороны России обнародовало перечень из 21 компании, которые, якобы, являются "дочками" украинских оборонных предприятий или поставляют критические компоненты для ВСУ. В Москве намекнули на "ответные меры".

В дипломатическом ведомстве Германии подчеркнули, что давление со стороны Кремля не изменит курс страны.

"Наш ответ четкий: нас не запугают. Такие угрозы и все формы шпионажа в Германии абсолютно неприемлемы", - говорится в сообщении министерства иностранных дел в социальных сетях.

Власти Германии считают такие шаги РФ элементом гибридной войны. Российское посольство ситуацию пока не комментировало.

Что известно о "списке РФ"

Кремль добавил в список по меньшей мере три немецкие фирмы, которые занимаются производством и поставкой БПЛА. Также в Москве обнародовали адреса и координаты этих предприятий. Москва фактически намекнула на возможность ударов или диверсий на этих локациях.

"Европейская общественность должна не только четко понимать глубинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса, а также местонахождение "украинских" и "совместных" компаний, производящих беспилотники и их компоненты для Украины, в своих странах", - заявило российское министерство.

Каким странам и из-за чего угрожает Кремль

Кроме Германии Москву не устраивает, что украинские дроны активно атакуют Ленинградскую область, НПЗ и порты на этой территории. В Кремле обвиняют страны Балтии и Финляндию в "открытии неба" для Киева.

Кроме того, на балтийские страны жаловался и соратник Путина, бывший глава ФСБ Патрушев. По его словам, без ведома этих государств Украина не могла бы направить свои дроны к портам Ленинградской области.

Между тем Швеция не исключает, что оккупанты РФ уже в ближайшее время могут захватить один из островов Балтийского моря. Таким образом Кремль хочет проверить реакцию НАТО.

Больше по теме:
Российская Федерация