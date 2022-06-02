UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль хочет присоединить все оккупированные территории, а Сборная Украины обыграла Шотландию: новости за 1 июня

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Кремль хочет присоединить все оккупированные территории Украины к РФ, главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане, Сборная Украины обыграла Шотландию. Подробнее о том, что произошло в среду, 1 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

  • Вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Предварительно оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого двое человек получили ранения.
  • На утро среды, 1 июня, оккупанты обстреляли Киевский район Харькова и область. И если в Харькове обошлось без пострадавших, то в регионе - 4 погибших и 7 раненых.
  • Основную огневую мощь российские войска сконцентрировали в небольшом секторе Луганской области. При этом большая часть Северодонецка, вероятно, сейчас захвачена.
  • Главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане Донецкой области.

Кремль хочет присоединить все оккупированные территории Украины к РФ: названы сроки

Кремль собирается "узаконить" оккупацию части территорий Украины. Для этого в РФ планируют провести референдумы о "присоединении" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в течение года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена международного комитета СФ Сергея Цекова в среду, 1 июня, передает РИА Новости.

"Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах, - сказал он. - Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ".

Правительства Украины и Польши впервые провели совместное заседание

В среду, 1 июня, впервые правительства Украины и Польши провели совместные консультации. В ходе заседания присутствовал и президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"В таком формате наши правительства работают впервые. Он исторический и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев. Отношения между нашими странами из теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических", - отметил он.

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

В сверхзрелищном поединке сборная Украины одолела сопротивление национальной команды Шотландии (3:1) и вышла в финал квалификации к чемпионату мира в Катаре.

Грозы с туманом и жара: где в Украине прогреет до +32, а где будет заливать

Погода в Украине в четверг, 2 июня, будет с осадками в виде дождей и иногда грозами в ряде регионов, при этом будет тепло, а кое-где даже ожидается жара до +32 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News