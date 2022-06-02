Кремль хоче приєднати всі окуповані території, а Збірна України обіграла Шотландію: новини за 1 червня

Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ, ватажка бойовиків Дениса Пушиліна поранено в Лимані, Збірна України обіграла Шотландію. Докладніше про те, що сталося у середу, 1 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Попередньо окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого двоє людей отримали поранення.

На ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. І якщо в Харкові обійшлося без постраждалих, то в регіоні - 4 загиблих та 7 поранених.

Основну вогневу міць російські війська сконцентрували в невеликому секторі Луганської області. При цьому більша частина Сєвєродонецька, ймовірно, зараз захоплена.

Ватажок бойовиків Денис Пушилін поранений у Лимані Донецької області.

Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ: названо терміни

Кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України. Для цього в РФ планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена міжнародного комітету СФ Сергія Цекова у середу, 1 червня, передає РИА Новости.

"Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах, - сказав він. - Я думаю, що всі території, які контролює Росія, вони мають дуже великі шанси на з'єднання з РФ".

Уряди України та Польщі вперше провели спільне засідання: про що йдеться в заяві

У середу, 1 червня, вперше уряди України та Польщі провели спільні консультації. Під час засідання був присутній і президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави в Telegram.

"У такому форматі наші уряди працюють уперше. Він є історичним і, впевнений, буде продуктивним. Цінуємо всю ту безпрецедентну підтримку з боку Польщі для України та українців. Відносини між нашими країнами з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних", - зазначив він.

Збірна України переграла Шотландію та вийшла у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

У надвидовищному поєдинку збірна України здолала опір національної команди Шотландії (3:1) та вийшла у фінал кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі.

Грози з туманом і спека: де в Україні прогріє до +32, а де заливатиме

Погода в Україні в четвер, 2 червня, буде з опадами у вигляді дощів та іноді грозами в ряді регіонів, при цьому буде тепло, а подекуди навіть очікується спека до +32 градусів.