Россия нанесла удар по Львовской области, есть раненые

Вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Предварительно оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого двое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской области Максима Козицкого.

По его словам, информации о погибших в данный момент нет. Информация уточняется.

Напомним, во Львовской области взрывы прогремели в Стрыйском районе во время тревоги.

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