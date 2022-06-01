Правительства Украины и Польши впервые провели совместное заседание: о чем идет речь в заявлении

В среду, 1 июня, впервые правительства Украины и Польши провели совместные консультации. В ходе заседания присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"В таком формате наши правительства работают впервые. Он исторический и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев. Отношения между нашими странами из теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических", - отметил он.

В благодарность Зеленский отметил государственными наградами Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского за помощь Украине.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши было сделано совместное заявление.

"Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне", - рассказал он.

По его словам, стороны также договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против России.

"Наши польские партнеры подтвердили свою готовность участвовать в послевоенном обновлении Украины. Будем также усиливать пограничное сотрудничество", - заверил Шмыгаль.