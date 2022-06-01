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РФ обстреляла Харьковскую область: много раненых и погибших, среди которых ребенок

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Харьков, Среда 01 июня 2022 11:41
РФ обстреляла Харьковскую область: много раненых и погибших, среди которых ребенок Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (objectiv.tv)
Автор: Наталия Гурковская

На утро среды, 1 июня, оккупанты обстреляли Киевский район Харькова и область. И если в Харькове обошлось без пострадавших, то в регионе - 4 погибших и 7 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В течение минувших суток оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области", - рассказал он.

По его словам, в результате этих обстрелов погибли 4 человека. Ранения получили в общей сложности 7 человек.

"В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района - 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района - 2 погибших", - рассказал он.

Напомним, накануне в ходе российского обстрела Харькова и области пострадали три человека.

А в результате обстрела 26 мая в Харькове погибли девять человек, в том числе пятимесячный ребенок.

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