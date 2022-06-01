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Россия сосредоточила всю огневую мощь на Луганской области, - разведка Британии

Новина українською →
Донбасс, Среда 01 июня 2022 10:04
Россия сосредоточила всю огневую мощь на Луганской области, - разведка Британии Фото: Россия сосредоточила всю огневую мощь на Луганской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Основную огневую мощь российские войска сконцентрировали в небольшом секторе Луганской области. При этом большая часть Северодонецка, вероятно, сейчас захвачена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

"Российские наземные операции остаются узконаправленными, а вся огневая мощь сосредоточена в небольшом секторе Луганской области. 30-31 мая бои на улицах Северодонецка активизировались, российские силы продвигались все ближе к центру города. Больше половины города, вероятно, сейчас занято российскими силами, включая чеченских боевиков”, - говорится в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по объектам инфраструктуры по всей Украине.

Также там добавляют, что критически важным для нашего государства сейчас является сообщение с Румынией, в частности украинские порты на Дунае, потому что это единственный путь к экспорту.

Напомним, что российские войска вошли в центр Северодонецка Луганской области. Враг сейчас закрепляется в центральных районах.

Также мы писали о том, что по состоянию на 1 июня опубликована свежая карта боевых действий в Украине.

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