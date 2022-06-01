Кремль хочет присоединить все оккупированные территории Украины к РФ: названы сроки

Кремль собирается "узаконить" оккупацию части территорий Украины. Для этого в РФ планируют провести референдумы о "присоединении" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена международного комитета СФ Сергея Цекова в среду, 1 июня, передает РИА Новости.