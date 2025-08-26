РФ будує вежі з "Панцирями" для захисту заводу з виробництва "Шахедів", - партизани

Після низки ударів ЗСУ по заводу у Єлабузі, де збирають "Шахеди", росіяни зводять вежі з "Панцирами". Але навіть ці хаотичні укріплення не гарантують порятунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
У Татарстані, неподалік міста Єлабуга, російська влада розпочала будівництво незвичних оборонних споруд. На території поруч із заводом, де виробляють ударні дрони "Шахед-136", споруджують спеціальні вежі з бойовими модулями "Панцир".
Партизани відмічають, що це є прямим свідченням того, що українські дрони вже завдали підприємству серйозної шкоди. Кремль намагається врятувати об’єкт, який є ключовим для терористичної кампанії Росії проти України.
У Москві розуміють, що будь-яка нова атака може паралізувати виробництво та зірвати постачання "Шахедів" для армії РФ.
"Але правда в тому, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не здатні врятувати завод від нових атак. Щодня виробництво перебуває під загрозою, а разом із ним і вся логістика постачання дронів, якими Москва веде терор проти мирного населення України", - зазначають в "АТЕШ".
Тільки в цьому році про вибухи в Єлабузькому районі Татарстана повідомляли 23 квітня. Також у ніч на 26 квітня атака на Єлабугу повторилася.
У ніч на 26 травня невідомі дрони атакували Єлабугу. Містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони (ППО). Перед цим в російському Нижнєкамську, який знаходиться неподалік, закрили аеропорт.
9 серпня у республіці Татарстані, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед". На місці влучання розпочалась пожежа.
Раніше стало відомо, що Росія інвестувала щонайменше 3 млрд доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.
Нагадаємо, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.
